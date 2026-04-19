「春は、新年度に伴う環境の変化で不安を感じる人が多くなります。就業者なら自分の異動、あるいは職場に新しい人が来る、そのほかパートナーの転勤、子どもの進学や就職といった身辺の慌ただしさに、心がついていけなくなってしまうのです」この記事のすべての写真を見るこうした不安が大きくなると、「全般不安症」という病気に至るケースがある、と言うのは精神科医の清水栄司先生。周りの事柄すべてに不安を感じてしまう「『