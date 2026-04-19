フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が19日、パーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）に出演した。イラン戦争について情勢を分析した。ゲストに精神科医の和田秀樹医師(65)が登場。コンプライアンス違反で昨年1月から1年2カ月の活動休止、4月から復帰した生島は「和田先生からは休みを余儀なくされた時に、すぐに『運動は忘れずに、食事もしっかりと、眠らないとダメですよ』と電話で言わ