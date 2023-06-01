延長10回の好機に代打で登場し内野の頭を越える一打【MLB】レッドソックス 1ー0 タイガース（日本時間18日・ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手が17日（日本時間18日）、本拠地で行われたタイガース戦で延長10回に代打として出場し、試合を決めるサヨナラ打を放った。スタメンから外れる状況でも勝負強さを発揮した見事な一撃に対し、現地の米国ファンからは「彼をスタメンに入れろ」といった声が殺到している。緊迫し