◇明治安田J1百年構想リーグ第11節川崎F2―1横浜M（2026年4月18日日産ス）川崎Fは神奈川ダービーでリベンジした。3月22日はホーム（MUFG国立）で0―5と大敗したが、この日はFWエリソンが終了間際に決勝点。ゴール左前から左足で鋭い一撃を決め「勝利に貢献できてうれしい」と喜んだ。前節まで得点ランク首位に並ぶ6得点ながら、この日は6戦ぶりに控え。先発したFWロマニッチが先制点を挙げ、両ストライカーがゴール