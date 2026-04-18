◇セ・リーグヤクルト・増居―巨人・井上（神宮）阪神・伊原―中日・高橋宏（甲子園）広島・床田―DeNA・石田裕（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・有原―西武・平良（エスコンフィールド北海道）楽天・早川―ロッテ・広池（楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・松本晴―オリックス・ジェリー（みずほペイペイドーム）