東シナ海の低気圧は、19日もゆっくりと北より進む見通しです。この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、西日本は19日も雲が広がりやすく、九州を中心に雨の降る所があるでしょう。沖縄もくもりや雨となりそうです。一方で、高気圧に覆われる東・北日本は、概ね晴れる見込みです。最高気温は、九州では平年並みか低く、朝晩と日中の気温差がほとんどない所もあるでしょう。その他の地域は平年並みか高く、25℃以上の