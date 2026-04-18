アイドルグループ・AKB48伊藤百花が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】リボンいっぱいのミニワンピースから美脚を見せつけた伊藤百花ブラックを基調にしたリボンいっぱいのミニワンピースから美脚がすらり。髪のハートの飾りや頬につけられた小さなリボンがそのかわいらしさを引き立たせた。ランウェイトップではバニティバ