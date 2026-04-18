【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAのプレーオフ（PO）進出決定戦は17日、フロリダ州オーランドなどで行われ、東カンファレンスはレギュラーシーズン8位のマジック、西は同7位のサンズが勝ち、PO進出の東西各8チームが出そろった。マジックはホーネッツを121―90で、サンズはウォリアーズを111―96で下した。ともに第8シードとなり1回戦（7回戦制）は第1シードとの対戦。マジックはピストンズと、サンズはサンダー