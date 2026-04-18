『ガーデンレストラン徳川園』にて、NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」とのコラボメニューが4月18日から提供される。「豊臣兄弟！」の世界観を楽しめるという「徳川美術館特別展タイアップコース」とは、どういったものなのか。愛知県名古屋市で「豊臣兄弟！」特別展＆コラボメニュー4月18日〜徳川美術館で開催されるNHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」とコラボする、『ガーデンレストラン徳川園』愛知県名古屋市で、尾張徳川家