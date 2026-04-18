豊臣秀吉・秀長が現代にいたら驚くフレンチとは？　名古屋「徳川園」で大河ドラマコラボメニューが登場

『ガーデンレストラン徳川園』にて、NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」とのコラボメニューが4月18日から提供される。「豊臣兄弟！」の世界観を楽しめるという「徳川美術館特別展タイアップコース」とは、どういったものなのか。

愛知県名古屋市で「豊臣兄弟！」特別展＆コラボメニュー 4月18日〜

徳川美術館で開催されるNHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」とコラボする、『ガーデンレストラン徳川園』

愛知県名古屋市で、尾張徳川家（初代は徳川家康の9男である徳川義直）に受け継がれてきた宝物の数々を所蔵し公開している、徳川美術館。そこで2026年4月18日（土）から、現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の特別展が開催される。

それに合わせて、 徳川美術館に隣接する徳川園の中にある『ガーデンレストラン徳川園』で、「豊臣兄弟！」とのコラボメニューが提供される。期間は特別展と同期間の、2026年4月18日（土）〜6月14日（日）だ。

「豊臣兄弟！」は2026年1月から放送されているNHK大河ドラマで、豊臣秀吉と、秀吉を冷静沈着に陰で支え続けた弟・秀長の物語。

ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍し、本誌 「おとなの週末」で「酔滴のラダー」を連載している磯部寛之さんも出演されている。磯部さんが演じるのは、長宗我部元親（ちょうそかべ もとちか）。土佐の戦国武将で、のちに四国の有力な大名となり、秀長と秀吉と大戦を構える人物だ。

NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」

NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」

特別展では、ドラマ「豊臣兄弟！」と連動し、豊臣兄弟が激動の戦国時代を制して天下統一への道を切り拓く軌跡を、重要な合戦や出来事を取り上げながら紐解くそう。

また「織田信長・徳川家康・藤堂高虎・千利休など、豊臣兄弟をとりまく人々との関係にも着目し、約140件の美術工芸品や歴史資料から、豊臣兄弟が生きた栄枯盛衰の時代に迫る」（徳川美術館）とのことで、見応えもありそうだ。

特別展の後は！ 豊臣兄弟を考えて作られた至福のフレンチを堪能

『ガーデンレストラン徳川園』

『ガーデンレストラン徳川園』

徳川美術館で特別展を見た後には、『ガーデンレストラン徳川園』に出向きたい。今回のコラボメニューは、同店の統括料理長である小柳氏が「もし現代に秀吉・秀長の二人がいて、このガーデンレストラン徳川園で食事をするとしたら、どんな料理に驚き、喜んでくれるだろうか」という想像を膨らませて作ったものだ。

『ガーデンレストラン徳川園』統括料理長 小胗優好氏

「歴史の記録に残る彼らのエピソードや豊臣兄弟にゆかりのある食材を、現代のフレンチの技法で昇華させることで、時空を超えて二人の絆を感じていただけるような一皿を目指した」（小柳氏）というメニューには、愛知県産の豊かな食材がふんだんに使われている。早速メニューを見ていこう。

愛知県の旨みたっぷり 「徳川美術館特別展タイアップコース」とは

【Premier】真鯛 守口漬け キャビア

【Premier】真鯛 守口漬け キャビア

秀吉が愛した真鯛と、秀吉が命名したと伝わる名古屋の名産「守口漬け」を合わせた一皿。「大阪城を彷彿とさせる盛り付けが、豊臣黄金時代の幕開けを予感させる」（『ガーデンレストラン徳川園』）とのことで、食べたら景気がよくなりそうな一品だ。

【Chaud】大和の慈愛 〜蕪 湯葉 コンソメ トリュフ〜

【Chaud】大和の慈愛 〜蕪 湯葉 コンソメ トリュフ〜

「兄を支え、農政に力を注いだ弟・秀長へのオマージュ」（同店）。大和国統治時代に縁のあった湯葉を使用し、コンソメとトリュフの香りで包み込んだ一品。仕上げに八丁味噌のパウダーをまぶした湯葉チップを添えているとのことで、野菜の旨みとシェフの秀長への愛が感じられそうだ。

【Dessert】黄金の茶室 〜抹茶 苺 金箔〜

【Dessert】黄金の茶室 〜抹茶 苺 金箔〜

秀吉が愛した「金の茶室」をイメージしたデザート。「濃厚な抹茶のパウンドケーキとクリームに金箔をあしらい、絢爛豪華な文化を表現」（同店）していて、仕上げに目の前で抹茶ソースをかけて完成する体験型デザートだそう。たしかに秀吉は金箔や、目の前でソースをかけてくれるといった体験を喜んでくれそう…なんて想像してしまう。

そのほかにも、 秀吉が愛したという甘辛の味付けを施した八幡巻きや、戦国武将に好まれたという鱸（スズキ）、武将の権威の象徴で、秀吉が特に好んで食したとされる鴨などを使った全6品が提供される。

さらに食材には三河の鰻、あいち鴨、八丁味噌など、愛知県産のものが使用されており、秀長と秀吉も楽しんでいたであろう、愛知の豊かな恵みをいただけるのが嬉しいポイント。

和の趣と、洗練されたモダンな空間が融合された店内で楽しむ、地産地消にこだわった極上のフレンチ。豊臣兄弟と2人をとりまく歴史に想いを馳せながら、彼らを思って作られた料理をいただく機会は、そうそうないだろう。そして2人も、これを食べたらきっと喜んでくれるに違いない――

徳川美術館特別展タイアップコース「豊臣兄弟」

期間：2026年4月18日（土）〜6月14日（日） ※月曜定休

場所：ガーデンレストラン徳川園（愛知県名古屋市）

時間：ランチ（11時〜15時 L.O.13時30分）／ディナー17時30分〜22時（L.O.20時）

価格：13000円（税・サービス料別）

予約方法：公式サイトまたは電話

予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/shops/gr-tokugawa/reserve

※ランチ・ディナー共に、小学生以上の利用のみ

【画像】秀吉と秀長も喜びそう！ 豊臣兄弟をテーマにした極上フレンチは愛知の旨みたっぷり（9枚）