【ブラックバーン（英国）共同】サッカーのイングランド2部リーグで17日、坂元達裕が所属するコベントリーが2000〜01年以来のプレミアリーグ昇格を決めた。アウェーでブラックバーンと1―1で引き分けて勝ち点86とし、3試合を残して自動昇格圏の2位以上を確定させた。坂元は負傷で欠場した。29歳の坂元はJ2山形やJ1のC大阪、オーステンデ（ベルギー）を経て23年夏にコベントリーに加入。右サイドの主力として活躍し、今季は7ゴ