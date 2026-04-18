きょう18日(土)は、西日本や北日本は雲が多く、雨の降る所があるでしょう。本州の日本海側や九州の所々に雨雲がかかり、局地的に激しく降る所もありそうです。近畿や四国では、日の射す所が多い見込みですが、にわか雨となる所もあり、折り畳み傘があると安心です。東日本は晴れる所が多いでしょう。各地の予想最高気温は、東〜西日本で23℃前後の予想です。晴れる関東などではきのうより3℃前後高く、初夏の陽気となりそうです。