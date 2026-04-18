ガールズグループ「ME:I」が17日、東京・赤坂BizタワーのSHOPS＆DINING仲通りでイルミネーションの点灯式に出席した。この日、デビュー2周年を迎え、ファンの前で「BestMatch」を披露。リーダーのMOMONA（22）は「ここまであっという間だった。これからもME:Iらしい、ありのままの姿を見せながら、精いっぱい歩んでいきたい」と3年目の意気込みを語った。