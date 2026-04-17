石川県が輪島市に建設する輪島塗の若手職人の養成施設。17日に開かれた実行委員会で、早ければ2030年春の開校を目指す方針が確認されました。17日、石川県や輪島市の関係者、それに輪島塗の有識者らが出席し開かれた実行委員会。震災による人口減少などで、将来的な人材不足が見込まれる輪島塗の職人を養成するための施設整備について話し合われました。現在の計画では、石川県の輪島漆芸美術館に隣接する約6000平方メートル