「木曜特集」でベトナムでの現地取材を通して山形県内の花笠不足を解消するための取り組みをお伝えしました。17日は、番外編として、記者が現地で触れてきたベトナムならではの文化や観光地を紹介します。取材した古川真斗記者です。ベトナムは、日本からおよそ3500キロ西にある東南アジアの国です。国土の面積は日本とほぼ同じくらいで南北に長いのが特徴です。人口はおよそ1億3030万人。通貨はドン。平均年齢は30代と若い世代が