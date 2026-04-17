高市早苗首相は2026年4月16日、「第４回『中東情勢に関する関係閣僚会議』」を開催したことをXに報告し、同会で議論された内容を投稿した。「医療用手袋」は国備蓄を放出へ米国とイスラエルによるイラン攻撃をきっかけに原油の国際価格が高騰、日本でも生活全般への影響が懸念されている。高市首相は投稿で「ガソリン、軽油、重油、灯油などの補助を継続しており、今週のガソリン価格も、全国平均で170円に抑制できています」「『