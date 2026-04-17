4月17日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、消費税について意見を交わした。 寺島アナ「飲食料品の消費税ゼロをめぐって今年度中の実現が厳しくなっている中で、政府内で税