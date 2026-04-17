タレントのお見送り芸人しんいちが、女優・足立梨花をイメージした女装メイクを披露。女性らしい仕草や雰囲気に「可愛い」「押したらイケそうな隙はある」と絶賛された。【映像】お見送り芸人しんいち、エロ可愛い足立梨花風メイク4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラ