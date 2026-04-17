小学館が17日、公式サイトを更新。小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」が逮捕歴のある漫画家を別名義で新連載の原作に起用していた問題を受け、社外関係者向け第三者委員会専用ホットラインの設置を発表した。「『社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン』設置のお知らせ」と題してサイトを更新した。「当委員会は、株式会社小学館（以下「小学館」といいます。）により2026年3月19日に設置されました。当委員会は、