4月後半に入り、スギやヒノキ花粉はピークを過ぎた所が多くなっていますが、まだ油断はできません。風の強い日など、日によっては飛散量が増え、特に都市部では「非常に多い」所もあるでしょう。大型連休にかけて、引き続き対策が必要です。今日17日は名古屋で「非常に多い」4月後半に入り、スギやヒノキの花粉の飛散量は次第に減少しており、ピークは過ぎた所が多くなっています。ただ、今日17日(金)の花粉飛散量は、特に名古屋で