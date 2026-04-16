小橋建太興行「FortuneDream11」は16日、後楽園ホールで行われた。第5試合ではスターダムの上谷沙弥と元WWEのSareee、センダイガールズの橋本千紘は3WAY戦は30分時間切れ引き分けに終わった。ゴングが鳴るといきなり上谷はリングの外に出て、橋本、Sareeeに譲る。お互いにやり合うのを客席に座り、じっくり観察。2分すぎにいつの間にか登場。しかし、橋本、Sareeeの連係に苦戦する。橋本が西永レフェリーと交錯。レフェリー