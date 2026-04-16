4月16日朝、新潟市中央区のパン店で男が店の包丁を奪い、押し合いになった女性従業員がケガをしました。警察は銃刀法違反の疑いで77歳の男を現行犯逮捕し、強盗致傷の疑いも視野に調べています。 16日朝、撮られた一枚の写真。複数の警察官が何かを取り囲んでいるように見えます。 目撃者によりますと、男が取り押さえられた瞬間だといいます。 【目撃した人】 「警察の方が大きい声で『包丁を下ろせ』と言うのが聞こえてきて