新潟県新発田市でパチンコ機器の販売などを手がけるケイアイカンパニーが新潟地裁新発田支部より破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、ケイアイカンパニーは1986年3月に設立され、県外のパチンコ機器メーカーの販売代理店として、新潟県内のパチンコ店等へのパチンコ機器販売を中心に事業を展開してきました。 2000年2月期には年