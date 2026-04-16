今シーズンよりマンチェスター・シティでプレイするフランス代表MFラヤン・チェルキは指揮官であるペップ・グアルディオラを称賛した。華麗な足技や創造性を武器にするチェルキは現在サッカーでは少なくなったファンタジスタ的な存在で、移籍当初は規律を重んじるペップと合うかどうかを気にする声もあったが、チェルキはここまで公式戦43試合で9ゴール13アシストを記録。遊び心あるプレイを見せながらしっかりと数字もついてきて