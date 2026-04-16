「一言言わせてもらいたいんですよ」

「久しぶりの存在感だ」と政治部記者が語るのが、自民党の稲田朋美衆院議員（67）だ。4月6日、刑事裁判の再審制度見直しを巡る党の会議の冒頭。党側がマスコミの退出を促す中、おもむろに立ち上がった。「一言言わせてもらいたいんですよ」。そして声を荒らげた。

「なぜなら、マスコミが出た後、私たちの意見は何も、1ミリも聞かないじゃないですか！」

場の空気は一変した。

焦点は、再審開始決定に対する検察の不服申し立て「抗告」を認めるかどうか。審理の長期化を懸念する稲田氏らは「抗告禁止」を求めてきたが、法務省は拒否していた。



眼鏡へのこだわりも有名 ©時事通信社

今回の「ブチ切れ」の様子はSNSでも拡散し、「稲田氏の迫力が法案提出をいったん見送り・修正に追い込んだ」（前出・記者）。稲田氏は後日、記者団に「自民党は検察の守護神ではない」とも語った。

弁護士資格を持つ稲田氏が人権重視の立場を鮮明に――そんな評価が広がるが、党関係者は大立ち回りの理由をこう見る。「純粋な正義感だけではない。高市早苗首相への対抗心だ」。

《この続きでは、石破政権末期に見せた独自の動き、タカ派から変化の過程にあった“ある転機”、安倍晋三元首相への思いなどを報じている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月23日号）