今国会で2回目の討議を実施した衆院憲法審査会＝16日午前、国会衆院憲法審査会は16日、今国会2回目の討議を実施し、与野党が今後の議論の進め方に関して意見を表明した。自民党の新藤義孝氏は、緊急事態時の国会議員任期延長を集中的に討議するよう提案。衆院野党第1党の中道改革連合の国重徹氏は、臨時国会の召集期限明記に触れ「幅広い合意形成を図りやすい、優先順位の高いテーマだ」と主張した。議員任期延長を巡り、新藤