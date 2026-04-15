今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのビフォーアフター。お迎え当初は幼く小さかった猫ちゃんでしたが、6歳にもなると…。投稿はThreadsにて、7000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。 【写真：お迎え当初は『小さくて可愛らしかった三毛猫』が、約６年後…驚きのビフォーアフター】 6歳の今の姿にビックリ 今回、Threadsに投稿