今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのビフォーアフター。お迎え当初は幼く小さかった猫ちゃんでしたが、6歳にもなると…。投稿はThreadsにて、7000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。

【写真：お迎え当初は『小さくて可愛らしかった三毛猫』が、約６年後…驚きのビフォーアフター】

6歳の今の姿にビックリ

今回、Threadsに投稿したのは「Edenspiration」さん。登場したのは、飼われている三毛猫ちゃんです。

投稿から、約6年前。幼かった当時の三毛猫ちゃんは、投稿主さんのお家にお迎えされたそうです。この頃は体も小さく、顔つきも幼さが目立っていたそうです。

それから月日が流れて現在。6歳になった三毛猫ちゃんは…なんとムキムキマッチョに！背中の筋肉がすごいことになっていたそうです。本当に立派な体つきになったようで、背中から感じる貫禄がすごいです。もしかしたら、日頃から筋トレをしていたのかもしれませんね。

ムキムキ猫ちゃんに猫好き爆笑

驚くほど筋肉質なボディへと育った猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ものすごくたくましくなりましたね」「ムッキムキ健康美」「かわい子ちゃんが6年後は背中で物語るようになるんですね」などの声が多く寄せられていました。

ちなみに投稿主さんによると、こんなにマッチョでも三毛猫ちゃんはケンカが弱いそうです。猫パンチもなかなか振り下ろせないのだとか。そんなところも可愛いですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Edenspiration」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。