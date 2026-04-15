ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月15日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。ガソリン価格の高騰を抑えるための「ガソリン補助金」についてコメントした。 長野智子「ガソリン補助金（での対応）は正しいのでしょうか？」 佐藤治彦「全然ダメです。ガッカリしました。