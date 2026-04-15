4月15日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「「孤立死」２．２万人昨年死後８日以上で発見」という記事を取り上げ、大竹まことがコメントした。 自宅で亡くなった一人暮らしの人は昨年１年間に全国で７万６９４１人で、このうち死後８日以上が経過して見つかる「孤立死」の目安とされるケースは、２万２２２２人だった。年間を通じた統計は昨年初めて取りまとめられ、今回が２度目。