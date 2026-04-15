大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月15日の放送に歌手の石川さゆりが出演した。4月8日にニューシングル「日々呉々（くれぐれ）と」を発売した石川が、歌手生活を続ける中で起きた変化、復興応援特命大使を務める能登についての思いなどを語った。 大竹まこと「たとえば『天城越え』を歌い続けていると、歌い方など