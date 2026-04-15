「再生の道」前代表・石丸伸二氏（43）が、4月2日スタートのABEMA恋愛リアリティ番組『恋愛病院』に出演。恋愛に問題を抱えた男女10人が、2泊3日で“本気の恋”に向き合う内容で、石丸氏は「ギャグだろうなと思った」としつつ、友人の熱意に押され参加。番組内でも”石丸節”全開でSNSを騒然とさせた。放送作家の鈴木おさむ氏は、放送作家の鈴木おさむ氏は、ABEMAの『恋愛病院』を、単なる恋愛リアリティショーではなく「恋リアの