AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は14日、西地区ラウンド16を行い、アルイテハド(サウジアラビア)がアルワフダ(UAE)を延長戦の末に1-0で破った。17日の準々決勝ではFC町田ゼルビアと対戦。120分+10分間にわたる死闘を経て、中2日で東地区首位の町田に挑む。ホームタウンのジッダでACLEラウンド16を迎えたアルイテハドだったが、ボール保持率こそ60%を上回りながらも攻めあぐねる展開となった。前後半90分間ではFWステー