陸上自衛隊音楽隊の自衛官が12日の自民党大会で国歌を歌ったことについて、政治的中立をめぐる指摘が出ているなか、陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長の14日の記者会見でも質問が相次いだ。【映像】記者の質問に答える荒井陸上幕僚長（実際の様子）まず記者が「隊員が個人として参加することを陸上自衛隊として事前に許可していたのか？」と質問。荒井陸幕長は「当該自衛官は職務ではなく私人としてイベント会社からの依