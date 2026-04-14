卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、英ロンドン）に臨む日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。３度目の団体戦代表に入った長崎美柚（木下アビエル神奈川）は「１００周年という節目の大会に出場することができてうれしい。（代表に）選んでいただいた方に残念な思いをさせないように結果で返したい」と強い覚悟をにじませた。チーム最年長２７歳の橋本帆乃香（デンソー）、２５歳の早田ひな（日本生命）に続く年長３