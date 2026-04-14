大分県内で唯一の女子プロゴルフ公式戦、JLPGAステップ・アップ・ツアー「フンドーキンレディース」が大分県臼杵市で開幕しました。 【写真を見る】フンドーキンレディース開幕混戦模様大分・臼杵市 今年で14回目となる大会は14日から3日間、臼杵カントリークラブで開催されます。プロアマあわせて120人が出場し、賞金総額は2000万円です。 初日を終えて首位はプロ2年目の徳永歩ら2人