お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）4月13日の放送では大竹まことが、イランとの協議を踏まえホルムズ海峡を封鎖すると述べていることに関する朝日新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「イランの封鎖を解いて、通行料も取らず今まで通りにすることができなかったから今度はアメリカが逆封鎖するっていう話