【モデルプレス＝2026/04/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が4月13日、自身のInstagramを更新。テニスウェア姿を公開した。【写真】24歳イコラブメンバー「美肌が眩しい」ノースリミニワンピのテニスウェア姿◆瀧脇笙古、テニスウェア姿披露瀧脇は、テニスボールの絵文字を添え、テニスコートで撮影した写真を投稿。白のキャップにネイビーのミニ丈ノースリーブワンピースを着用し、笑