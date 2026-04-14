4月14日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「アメリカとイランの情勢」について意見を交わした。 豊かでない国の方がダメージ大きいと思いますよ 戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が合意に至らなかったことを受け、トランプ大統領が表明したイランの港に船舶を出入りさせ