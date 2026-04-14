『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。ジェシーの1968年フォード・マスタングGT390のレストアが進行中。残された作業リストも短くなってきて、ずいぶん気持ちが楽になってきた。しかし、見た目ほど簡単ではないことも多い。特に車のレストアに関しては、なおさらだ。【画像】残す作業もあとわずか。完成に近づくフォード・マスタング（写真3点）オリジナルのプロペラシャフトに凹みがあったので、ノーサンプトンシャーのハウザー