みなさんは、ストレスが溜まるとどのようなことをしたくなりますか。オンラインカウンセリングサービス『Kimochi』を運営する株式会社remental（東京都渋谷区）が実施した「ストレス対処行動」に関する意識調査によると、男女ともに「寝る・横になる」がトップとなりました。【調査結果を見る】男女別「ストレスが溜まるとしたくなること」ランキング調査は、全国の20〜50代以上の男女429人（男性187人、女性242人）を対象として、