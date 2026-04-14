どの方向に進めばどこに至るのかを示し、ドライバーにとっては必要不可欠な案内標識。みなさんはあの案内標識に"光るバージョン"があるのをご存知だろうか？。【写真】えっ光る！？北海道で見つけた道路の案内標識今、SNSで話題になっているのは札幌でWebライターをしている白丸あすかさん（@Asuka_Shiromaru）が「まえ住んでた時は見慣れてたから気にしてなかったけど、光るヤツはレアなのか？」と紹介した北海道・稚内の案内標識