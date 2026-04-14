3月30日にXに実装された投稿の自動翻訳機能。これにより世界各国のXユーザーの間で情報交換が加速してるが、中でも特に盛り上がっているのが食文化についての投稿です。バーベキューや寿司などについて「本場はこうだ」「このローカライズをどう思う？」などと和気あいあとしたやり取りでタイムラインが埋め尽くされていますが、筆者が注目したのは日米間のピーナッツバターについての誤解です。【写真】アメリカの人気ピーナッツ