WNBAドラフトで3巡目指名米女子プロバスケットボール（WNBA）のドラフト会議が13日（日本時間14日）に開催され、日本のWリーグ・ENEOSの20歳・田中こころがバルキリーズから3巡目（全体38位）指名を受けた。田中は身長173センチのPG。桜花学園高で2021年に全国高校総体（インターハイ）、ウィンターカップ優勝を経験している。日本代表でもすでに活躍。昨年のアジアカップには19歳で出場し、準優勝に貢献。決勝のオーストラ