アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、ヴィッセル神戸の対戦相手が決まった。東地区ではすでに、神戸、FC町田ゼルビア、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール（マレーシア）の４クラブがベスト８に進出。一方、西地区は中東情勢の影響でラウンド16の開催が遅れていたため、東地区の各チームは対戦カードの確定を待つ形となっていた。神戸の相手は、アル・サッド（カタール）対ア