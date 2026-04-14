「フィルミーノおるやん！」神戸のACLEファイナルズ準々決勝の対戦相手が決定！ 実力者揃いの難敵「厄介そう」「ワンチャンあるか」など反響
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、ヴィッセル神戸の対戦相手が決まった。
東地区ではすでに、神戸、FC町田ゼルビア、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール（マレーシア）の４クラブがベスト８に進出。一方、西地区は中東情勢の影響でラウンド16の開催が遅れていたため、東地区の各チームは対戦カードの確定を待つ形となっていた。
神戸の相手は、アル・サッド（カタール）対アル・ヒラル（サウジアラビア）の勝者となっていたなか、両者が現地４月13日に激突。試合は３−３のまま90分では決着がつかず、延長戦の末にPK戦へ。これを４−２で制したアル・サッドが準々決勝へ駒を進めた。
神戸と相まみえることとなったアル・サッドには、リバプールで公式戦通算362試合に出場し、111ゴール・76アシストを記録した元ブラジル代表のロベルト・フィルミーノをはじめ、モロッコ代表のロマン・サイス、カタール代表のアクラム・アフィフら実力者が在籍。難敵との対戦が決まると、SNS上では以下のような声が上がった。
「アル・サッドやしフィルミーノおるやん！」
「死闘繰り広げてる」
「厄介そう」
「優勝候補のアル・ヒラル負けたか」
「ワンチャンあるか」
「全然油断できひん」
「アフィフ、フィルミーノが要注意」などの声が上がった。
なお、神戸とアル・サッドの一戦は、日本時間で４月17日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
東地区ではすでに、神戸、FC町田ゼルビア、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール（マレーシア）の４クラブがベスト８に進出。一方、西地区は中東情勢の影響でラウンド16の開催が遅れていたため、東地区の各チームは対戦カードの確定を待つ形となっていた。
神戸と相まみえることとなったアル・サッドには、リバプールで公式戦通算362試合に出場し、111ゴール・76アシストを記録した元ブラジル代表のロベルト・フィルミーノをはじめ、モロッコ代表のロマン・サイス、カタール代表のアクラム・アフィフら実力者が在籍。難敵との対戦が決まると、SNS上では以下のような声が上がった。
「アル・サッドやしフィルミーノおるやん！」
「死闘繰り広げてる」
「厄介そう」
「優勝候補のアル・ヒラル負けたか」
「ワンチャンあるか」
「全然油断できひん」
「アフィフ、フィルミーノが要注意」などの声が上がった。
なお、神戸とアル・サッドの一戦は、日本時間で４月17日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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