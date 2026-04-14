DeNAは相川新監督の下、将来を見据えた新たな計画を試行している(C)産経新聞社ケイ、バウアー、ジャクソンが抜け、新戦力もアクシデントが重なった先発ローテの「穴」相川亮二新監督となった今シーズンのDeNA投手陣は、計438.4イニングを投げたアンソニー・ケイ、アンドレ・ジャクソン、トレバー・バウアーの外国人投手3人が退団。先発ローテーションの再構築が必須となっていた。【動画】レギュラー奪取へDeNA林が見せた決死