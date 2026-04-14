「そんなにヤバい感じはしていない」先発ローテ半数離脱もコーチに悲壮感なし　“代役”ではなく“新戦力”を作る、新生DeNAの「独自プラン」に迫る

DeNAは相川新監督の下、将来を見据えた新たな計画を試行している(C)産経新聞社

ケイ、バウアー、ジャクソンが抜け、新戦力もアクシデントが重なった先発ローテの「穴」

相川亮二新監督となった今シーズンのDeNA投手陣は、計438.4イニングを投げたアンソニー・ケイ、アンドレ・ジャクソン、トレバー・バウアーの外国人投手3人が退団。先発ローテーションの再構築が必須となっていた。

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オープン戦から戦力を見極め、開幕ローテーションは実力派はラインナップされた。エースの東克樹を筆頭に、3年目右腕の石田裕太郎、阪神から獲得したジョン・デュプランティエ、そして新外国人左腕であるオースティン・コックス、昨夏から台頭したドラフト1位右腕の竹田祐、そして中継ぎから配置転換された入江大生の6人である。

しかし、入江は開幕から2登板連続でゲームメイクできずに早々にファーム降格。デュプランティエはインフルエンザを罹患し、コックスも上半身のコンディション不良で復帰の見通しがつかない状況となっている。

早々とローテから半分の名前が消えた。加えてリーグワーストとなる先発防御率3.93という数字を見ても危機的状況と言っても過言ではない。しかし、投手陣強化を任されている小杉陽太チーフピッチングコーチの表情は、驚くほど晴れやかだった。

計算外の主力の離脱を「このタイミングでドドドってまとまった時期に来てしまいましたね。デュープは一回飛ばし、コックスもどうなるか。大生もファームで投げてもらってますから」と冷静に受け止めている小杉コーチは、「こういうことがなくても、一回は抹消したり、登板感覚を空けようと思っていました」と言及。当初は固定するプランではなかったと力説する。

4月7日の中日戦でデュプランティエの代役として急きょプロ初登板を迎え、4回1失点という及第点の内容で投げた高卒5年目の深沢鳳介も、小杉コーチ曰く近い時期に使うプランニングを描いていた。そこには「いないから使うということではない」というチームの思惑があった

「元々、若手の戦力化を図るために投げる予定だったんですよ。だからその時期が思ったより早く来たなっていうぐらいの感覚です。いいピッチャーはたくさんいるので。そんなにヤバいって感じはしていないですよ。

コックスも早い時期で良かったくらいに考えています。（復帰が）いつぐらいになるかはわからないですけど、焦らないで、先発が苦しくなってきたときに戻ってくてくれればいいです。こういう時期に若い選手を使っていくほうが重要だと思います」