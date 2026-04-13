プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは先週末、ヤクルトとの2連戦に臨みました。11日は、期待のサウスポーが好投を見せ勝利に貢献です。 ホームで行われたヤクルトとの一戦。オイシックスの先発は開幕投手を務めた髙田。序盤からエンジン全開で三振の山を築き、ヤクルト打線を抑えていきます。6回に先制点を与えるも、7回もマウンドに上がった髙田。7回1失点で先発の役割を果たします。