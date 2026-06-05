年間で3.4億本の売り上げを誇る「あずきバー」を大量生産できる新たな工場が、三重県津市に完成しました。井村屋が津市の本社敷地内に総工費およそ40億円をかけて完成させた「アイスFACTORY」。工場の完成で、年間売上およそ3.4億本を誇る人気商品・あずきバーの生産能力が1.3倍アップし、今後は4億本の販売を目標にしていくということです。井村屋は、将来的にあずきの粒を大きくしてより食感を楽しめるように